Fatih Terim'in Al Shabab'ı Son Dakika Golüyle Kazandı

Al Shabab, Fatih Terim ile Beğenilen Bir Galibiyet Elde Etti

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. haftasında Al Fayha karşısındaki maçını son dakikada attığı golle 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Kısa Özeti

Başkent Riyad'da gerçekleştirilen karşılaşmada, puan tablosunun 6. sırasında bulunan Al Shabab, düşme hattının yakınındaki Al Fayha ile mücadele etti. Al Shabab, Hamdallah’ın 34. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Ancak maçın 57. dakikasında Renzo Lopez, durumu eşitleyerek heyecanı artırdı.

Maçın son anlarına gelindiğinde, Hamdallah tekrar sahneye çıktı ve 90+6. dakikada kullandığı penaltıyla takımının zaferini ilan etti. Bu galibiyetle Al Shabab, ligdeki 4. maçında 2. galibiyetine ulaşarak puanını 29'a yükseltti. Al Fayha ise 15 puanda kaldı.

Fatih Terim, Al Shabab ile ligde başarılı bir performans sergilemeye devam ediyor.