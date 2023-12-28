Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıktı

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'la sözleşme imzalayan Teknik Direktör Fatih Terim, yeni takımıyla ilk antrenmanını çıktı. İşte detaylar...

Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıktı
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Sarı-Kırmızılı takım ile yollarını ayırdıktan neredeyse iki yıl sonra Fatih Terim, Yunan devi Panathinaikos'la sözleşme imzalayarak resmen göreve başladı. Detaylar haberimizde...

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FATİH TERİM'İN PANATHİNAİKOS İLE İLK ANTRENMANINDA DİKKAT ÇEKEN HAMLE! OYUNCULARI TEKER TEKER YANINA TOPLADI VE...

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'la sözleşme imzalayan Teknik Direktör Fatih Terim, yeni takımıyla ilk antrenmanını tamamladı. Tecrübeli teknik adam, antrenmanın başında oyuncuları topa dokunmadan önce bir araya topladı ve İngilizce olarak uyardı. Teknik Direktör Fatih Terim, yaklaşık 10 dakika süren toplantıda, antrenmanın ikinci yarısında bazı oyuncularla bireysel olarak konuştu.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Terim, kulüp direktörü Yanis Papadimitriou tarafından oyuncularla ve kulüp personeliyle tanıştırıldı ve oyuncularla ilk antrenmanına çıktı.

TOPLANTI DETAYI!

Antrenman başlamadan önce teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularını bir araya toplayıp yaklaşık 10 dakika toplantı yaptığı dikkat çekti. Kimi zaman sert, kimi zaman çekingen davranan Terim'in oyunculara talimat verdiği ortaya çıktı.

PAS ÇALIŞMASI VE DAR ALANDA MAÇ

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, çekişmeli bir oyunla sona erdi.

 70 yaşındaki Terim, Panathinaikos'la sözleşme imzaladıktan sonra bugün Atina'ya doğru yola çıktı.

Sezonun bitimine 15 hafta kala Atina, lig maçlarından topladığı 34 puanla lider PAOK'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

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