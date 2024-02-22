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Fatih Terim Yunanistan'da ayakta alkışlandı

Başarılı teknik adam Yunanistan'da da ayakta alkışlandı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 20:46
Fatih Terim Yunanistan'da ayakta alkışlandı

Fatih Terim Yunanistan'da da çok konuşuluyor! Başarısı ayakta alkışlanıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FATİH TERİM AYAKTA ALKIŞLANIYOR

Fatih Terim Yunanistan transferi sonrasında final rövanş maçında Panathinaikos takımıyla PAOK karşılaştı. Takım 1-0 galibiyetle geri döndü. PAOK 72. dakikada golü buldu ve maç uzatmalara kaldı. PAOK 105. dakikada bir gol daha buldu ve 120+9. dakikada Panathinaikos gol atarak penaltılara gitti. 

fatih terim ayakta alkışlandı

Panathinaikos penaltılarda 6-5 öne geçti ve finale yükselmeyi başardı. Yunanistan Kupası finalinde Aris Panaitolikos ile eşleşme yapılacak. Eşleşmenin galibiyeti ile Panathinaikos maç yapacak. Samatta'nın karşılaşmada auta top atması sonrasında final kapısı aralanmış oldu ve maç kadrosunda Samet Akaydin yer almadı.

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