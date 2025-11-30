Faysal Sılıv, WAKO Dünya Şampiyonası'nda Dünya İkincisi

Aydınlı milli kick boksçu Faysal Sılıv, Abu Dhabi'deki WAKO Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda finale çıkarak dünya ikincisi oldu.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 21:32
Aydınlı milli sporcu Abu Dhabi'de gümüş madalya kazandı

Faysal Sılıv, Abu Dhabi'de düzenlenen WAKO Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonasında çıktığı final müsabakası sonucu dünya ikincisi oldu. Sılıv, turnuva boyunca sergilediği üstün performansla dikkat çekti.

Güçlü rakiplerini geride bırakarak finale yükselen milli sporcu, final karşılaşmasında gösterdiği mücadeleyle büyük takdir topladı ve organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.

Aydın spor camiasında sevinçle karşılanan başarı sonrası Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Faysal Sılıv'ı tebrik ederek elde edilen derecenin Aydın ve Türkiye adına gurur verici olduğunu belirtti. Yığmatepe ayrıca bu başarıda emeği geçen antrenörlere ve destek veren herkese teşekkür etti.

