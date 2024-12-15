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Fehime Bülbül: 'Yapamazsın' Dediğin Yerde Avrupa Şampiyonu Oldu

16 yaşındaki Fehime Bülbül, bilek güreşinde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi oldu, gençlere ilham veriyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 11:27
Fehime Bülbül: 'Yapamazsın' Dediğin Yerde Avrupa Şampiyonu Oldu

16 Yaşında Avrupa Şampiyonu: Fehime Bülbül'ün Başarı Hikayesi

Türkiye, bilek güreşinde kazandığı 6 madalya ile dikkatleri üzerine çeken Fehime Bülbül'ün başarı hikayesini konuşuyor. Kendi döneminin engellerini aştı ve şimdi Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi olarak genç nesillere ilham vermeye hazırlanıyor.

Bilek Güreşine Merakla Başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu Fehime Bülbül, 16 yaşında azmi ve kararlılığı ile örnek bir başarı gerçekleştirdi. Kuzeniyle merak sonucu başladığı bilek güreşinde kazandığı galibiyetler ona bu alanda ciddi bir kariyer yapma imkanı sundu. 2023 yılında katıldığı Gençler Türkiye ve Avrupa Şampiyonalarında birinci olmayı başaran Bülbül, turnuvalarda elde ettiği 1 Türkiye şampiyonluğu ve toplamda 3 dünya ikinciliği ile madalya koleksiyonunu genişletti.

“İnat Ettim, Başardım”

Bülbül, yaptığı açıklamada, spor hayatına ilk adımını okulda öğretmeninin desteğiyle attığını söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi antrenörü Şehmus Gültekin ile birlikte düzenli antrenmanlar yaparak kendisini geliştirdi.

"Şehmus hocamla çalışmalara başladıktan sonra 2023 ve 2024 yıllarında katıldığım turnuvalarda 2 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa şampiyonluğu ve 3 dünya ikincisi olmaya başardım. Şimdiki hedefim, 2 kolda da dünya şampiyonluğunu kazanarak bayrağımızı dalgalandırmak." diyen Bülbül, çevresindeki olumsuz yorumlara karşı durarak kendi hedeflerine ulaşmak için mücadele veriyor.

Gençlere İlham Olacak

Milli takım ve Büyükşehir Belediyesi bilek güreşi antrenörü Şehmus Gültekin, Fehime'nin başarısının birçok kıza örnek olacağını ifade etti. Gültekin, "Fehime kısa bir sürede büyük başarılar kazandı. Şimdi hedefimiz, dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı göndere çekmek." dedi.

Gültekin, ayrıca takımın her yıl büyük hedefler belirlediğini ve 2025 yılında da Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştirmek istediklerini sözlerine ekledi. Fehime Bülbül’ün başarısı, sadece bir sporcu olarak değil, azmiyle genç kızlara da ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Kuzeniyle tutuştuğu bilek güreşini kazanarak başladığı sporda gençlerde 2 Türkiye, 1 Avrupa...

Kuzeniyle tutuştuğu bilek güreşini kazanarak başladığı sporda gençlerde 2 Türkiye, 1 Avrupa şampiyonluğu ve 3 dünya ikinciliği kazanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu 16 yaşındaki Fehime Bülbül'ün (Fotoğrafta) yeni hedefi, daha çok çalışarak dünya şampiyonluğunu kazanabilmek.

Kuzeniyle tutuştuğu bilek güreşini kazanarak başladığı sporda gençlerde 2 Türkiye, 1 Avrupa...

Kuzeniyle tutuştuğu bilek güreşini kazanarak başladığı sporda gençlerde 2 Türkiye, 1 Avrupa şampiyonluğu ve 3 dünya ikinciliği kazanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu 16 yaşındaki Fehime Bülbül'ün (Fotoğrafta) yeni hedefi, daha çok çalışarak dünya şampiyonluğunu kazanabilmek.

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