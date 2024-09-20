Felipe Melo'dan Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Sarı-Lacivertli Taraftarları Kızdıracak Açıklama

Felipe Melo'dan Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Dikkat Çeken Sözler



Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi geri sayım sürerken, Galatasaray’ın efsanevi eski futbolcusu Felipe Melo, dev mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor’a konuşan Brezilyalı futbolcu, özellikle Barış Alper Yılmaz'ın derbide kilit rol oynayacağını belirtti. Ayrıca, kendisinin Lucas Torreira ile kıyaslanmasını doğru bulmadığını dile getirdi. Derbiye dair dikkat çeken yorumlarıyla gündeme oturan Melo, Galatasaray’a olan bağlılığını da bir kez daha vurguladı.

KİLİT OYUNCU: BARIŞ ALPER YILMAZ

Felipe Melo, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Barış Alper Yılmaz’ı işaret ederek şu sözleri söyledi: “Galatasaray’ın çok önemli oyuncuları var. Osimhen çok ses getiren bir oyuncu ancak bu maçtaki favorim Barış Alper Yılmaz. Bence Kadıköy’de kilit oyuncu o olacak.” Bu sözleriyle Melo, genç futbolcunun performansının derbinin kaderini belirleyebileceğini ifade etti.

Melo'nun bu değerlendirmesi, özellikle derbi atmosferinde genç ve dinamik oyuncuların etkili olabileceği görüşünü destekler nitelikte. Barış Alper Yılmaz’ın hızı ve çevikliği, Fenerbahçe’nin savunmasını zorlayabilecek faktörler arasında gösteriliyor.

Melo: "TORREIRA İLE KIYASLANMAK DOĞRU DEĞİL"

Brezilyalı yıldız, kendisinin Galatasaray’ın mevcut orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile kıyaslanmasını doğru bulmadığını söyledi. "Lucas Torreira ile kıyaslanmam aslında doğru değil. Farklı tip oyuncularız. Galatasaray’daki Felipe Melo, bir sezonda 16 gol atmıştı, karşılaştırmak çok sağlıklı değil,” dedi. Melo, hücum katkısı anlamında kariyerinde önemli işler başardığını belirterek, Torreira'nın farklı bir oyun tarzına sahip olduğunu vurguladı.

SELÇUK İNAN İLE TARİH YAZDIK

Galatasaray'daki günlerini büyük bir gururla anan Felipe Melo, özellikle Selçuk İnan ile birlikte oluşturdukları orta saha partnerliğine dikkat çekti. "Selçuk İnan ile tarihin en önemli ikilisiydik," diyen Melo, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray’ın elde ettiği başarıların büyük bir kısmında bu ikilinin katkısına vurgu yaptı. "Galatasaray’ın Kadıköy şampiyonluğunu hatırlayalım; Selçuk-Melo ikilisi toplamda 40 gole yakın katkı sağladı," sözleriyle bu dönemin ne kadar özel olduğunu ifade etti.

GALATASARAY'A HİZMET ETMEK İSTİYOR

Felipe Melo, gelecekte Galatasaray’a geri dönme isteğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray’a hizmet etmeyi mutlaka isterim. Yöneticilik, Sportif Direktörlük ya da Antrenörlük anlamında hangi pozisyon olursa olsun, mutlaka bu kulübe hizmet etmeyi arzuluyorum." Galatasaray’da geçirdiği başarılı yıllar sonrası Brezilyalı futbolcunun, Sarı-Kırmızılı kulüpte farklı bir görevde yer almak istemesi taraftarlar için oldukça önemli bir gelişme.

"RİO'DA BİR ASLAN VAR"

Melo, Galatasaray taraftarına duyduğu sevgiyi bir kez daha dile getirerek, "Galatasaray taraftarının yeri bende inanılmaz ayrı ve onları çok özledim. Rio'da Galatasaray için çarpan bir kalp var. Her maçı takip ediyorum ve umarım Galatasaray taraftarı beni hiç unutmaz, çünkü ben onları hiç unutmuyorum," dedi. Brezilyalı futbolcunun bu sözleri, Galatasaraylı taraftarların kalbinde hâlâ özel bir yer tuttuğunu bir kez daha gösterdi.

MELO’DAN DERBİYE VE GALATASARAY’A MESAJLAR

Felipe Melo’nun derbi öncesi yaptığı bu açıklamalar, hem Galatasaray camiası hem de futbol kamuoyu tarafından büyük ilgi gördü. Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Barış Alper Yılmaz’ı kilit oyuncu olarak işaret ederken, Galatasaray’daki geçmişine dair de önemli anılar paylaştı. Ayrıca, gelecekte Sarı-Kırmızılı takıma tekrar dönme isteğini dile getiren Melo, taraftarlarla olan bağını hiçbir zaman koparmadığını ifade etti.