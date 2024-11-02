Felix'in Trabzon'daki Futbol Tutkusu

Felix'in Başarı Dolu Yolu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın 27 yaşındaki Angolalı oyuncusu Paciencia Domingos Felix, 2 sezon geçirdiği bu takımda bir şampiyonluk hayali kuruyor.

Futbol Sevgisi ve Zorluklar

Felix, henüz 3 aylıkken yakalandığı kanser sonucunda sol bacağını diz hizasından kaybetmesine rağmen futbol tutkusundan vazgeçmedi. 15 yaşına kadar arkadaşlarıyla birlikte futbol oynayan Felix, daha sonra ampute futboluyla tanıştı ve Angola Milli Takımı'na kadar yükseldi. 2022 yılında gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda Angola Milli Takımı ile ikincilik elde etti.

Takımına Katkı Sağlamak İstiyor

Ortahisar Ampute futbol takımının teknik direktörü Faruk Kuduban tarafından takıma davet edilen Felix, gelecek sezon şampiyonluk hedefinde. "Bacağımı kaybettim ama hayatımı kaybetmedim. Hayat devam ediyor, çok mutluyum. Ampute futbol oynamak benim için ikinci bir şans" diyen Felix, bu tutkusunu Trabzon'da sürdürüyor.

Kariyerinde Dönüm Noktası

Profesyonel futbola 18 yaşında başlayan Felix, Angola Milli Takımı ile elde ettiği başarıyı kendi kariyerine bir dönüm noktası olarak görüyor. "Dünya kupasında ikinci olmamız, benim için önemliydi ve transferimde de etkili oldu," şeklinde açıklamada bulundu.

Takımın Motivasyonu ve Daveti

Faruk Kuduban, takımın ampute futbol dünyasında önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, engellileri spora davet etti. Kuduban, "Yeni başlayan oyuncularımız geliyor; başta tereddüt yaşıyorlar ama kısa sürede kendilerini geliştiriyorlar" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın Angolalı oyuncusu Paciencia Domingos Felix (solda), tutkuyla bağlı olduğu Trabzon'da takımının başarısına katkı sağlıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın Angolalı oyuncusu Paciencia Domingos Felix (solda), tutkuyla bağlı olduğu Trabzon'da takımının başarısına katkı sağlıyor.