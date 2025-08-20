Fenerbahçe 0-0 Benfica - Şampiyonlar Ligi Play-off (İlk Yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçın Öne Çıkan Anları
2. dakika: Benfica organize geldi. Sağ kanatta topla buluşan Aursnes'in ceza yayı dışına gönderdiği pasta topla buluşan Rios sert vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat uzanarak gole engel oldu ve dönen topu savunma uzaklaştırdı.
29. dakika: Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu oyuncunun direkt kaleye gönderdiği şutta İrfan Can Eğribayat son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
34. dakika: Fenerbahçe organize geldi. Orta sahada topla buluşan Amrabat, savunmanın arasından pasını Szymanski'ye aktardı. Szymanski bekletmeden ceza yayı önünden sert vurdu ancak kaleci Trubin meşin yuvarlağı kontrol etti.
38. dakika: Sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Semedo, ceza sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. En-Nesyri'nin penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Trubin gole izin vermedi.
42. dakika: Benfica savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Oosterwolde, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu, kaleci Trubin son anda uzanarak gole engel oldu.
Mücadelenin ilk yarısı, iki takımın da gol fırsatlarını değerlendiremediği sıkı bir mücadele sonrası 0-0 tamamlandı.