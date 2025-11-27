Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros — Avrupa Ligi'nde Evinde İlk Puan Kaybı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kalarak evinde ilk kez puan kaybetti; Talisca 69'da eşitliği sağladı, En-Nesyri tribünden ıslıklandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 22:57
Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros — Avrupa Ligi'nde Evinde İlk Puan Kaybı

Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros: Avrupa Ligi'nde Evinde İlk Puan Kaybı

Maçın özeti

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Sarı-lacivertliler ilk yarıda pozisyona girmekte zorlandı. Maçın 66. dakikasında konuk ekip öne geçerken, golden 3 dakika sonra Anderson Talisca skoru eşitledi. Son 21 dakikaya 1-1 eşitlikle giren Fenerbahçe, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve bir topu da direkte döndü.

Evinde ilk kez puan kaybetti

Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı 2 maçta 1 puan alan sarı-lacivertliler, daha önce evindeki 2 maçı kazanmıştı. Teknik direktör Tedesco yönetimindeki takım, Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte evinde ilk kez puan kaybetti. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin puanı 8, Ferencvaros'un puanı ise 11 oldu.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında 11 Aralık tarihinde Brann deplasmanına gidecek.

En-Nesyri çıkarken tribünlerden tepki

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Youssef En-Nesyri, tribünlerden tepki aldı. İlk yarıda etkisiz kalan Faslı forvet, 57. dakikada kale önünde müsait pozisyonda kafayla topu dışarı gönderdi. İki dakika sonra birebirde rakibini geçemeyip top kaybı yaşayınca teknik direktör Tedesco, Jhon Duran'ı sahaya sürdü. En-Nesyri kenara gelirken tribünlerden ıslıklar yükseldi.

FENERBAHÇE, AVRUPA LİGİ’NDE KONUK ETTİĞİ FERENCVAROS İLE 1-1 BERABERE KALIRKEN, BU...

FENERBAHÇE, AVRUPA LİGİ’NDE KONUK ETTİĞİ FERENCVAROS İLE 1-1 BERABERE KALIRKEN, BU ORGANİZASYONDAKİ 2. BERABERLİĞİNİ ALDI.

İLGİLİ HABERLER

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe taraftarından Galatasaray maçını hatırlatan pankart
2
Jhon Duran'a Kırmızı Kart: Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros
3
Yiğit Efe Demir Sakatlandı: Fenerbahçe - Ferencvaros (UEFA Avrupa Ligi)
4
Talisca Avrupa Ligi'nde ilk golünü Ferencvaros'a attı
5
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros — Talisca ile eşitlendi
6
Tedesco'dan Ferencvaros Maçına 3'ü Zorunlu 7 Değişiklik
7
Gençlerbirliği, Emre Mor ve Cenk Tosun İçin Fenerbahçe ile Görüşüyor

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?