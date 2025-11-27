Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros: Avrupa Ligi'nde Evinde İlk Puan Kaybı

Maçın özeti

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Sarı-lacivertliler ilk yarıda pozisyona girmekte zorlandı. Maçın 66. dakikasında konuk ekip öne geçerken, golden 3 dakika sonra Anderson Talisca skoru eşitledi. Son 21 dakikaya 1-1 eşitlikle giren Fenerbahçe, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve bir topu da direkte döndü.

Evinde ilk kez puan kaybetti

Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı 2 maçta 1 puan alan sarı-lacivertliler, daha önce evindeki 2 maçı kazanmıştı. Teknik direktör Tedesco yönetimindeki takım, Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte evinde ilk kez puan kaybetti. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin puanı 8, Ferencvaros'un puanı ise 11 oldu.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında 11 Aralık tarihinde Brann deplasmanına gidecek.

En-Nesyri çıkarken tribünlerden tepki

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Youssef En-Nesyri, tribünlerden tepki aldı. İlk yarıda etkisiz kalan Faslı forvet, 57. dakikada kale önünde müsait pozisyonda kafayla topu dışarı gönderdi. İki dakika sonra birebirde rakibini geçemeyip top kaybı yaşayınca teknik direktör Tedesco, Jhon Duran'ı sahaya sürdü. En-Nesyri kenara gelirken tribünlerden ıslıklar yükseldi.

