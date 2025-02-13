DOLAR
36,09 0,07%
EURO
37,78 -0,69%
ALTIN
3.396,38 -0,9%
BITCOIN
3.458.380,84 1,24%

Fenerbahçe 2-0 Önde: UEFA Avrupa Ligi Tarihi Anlar Yaşanıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 21:48
Fenerbahçe 2-0 Önde: UEFA Avrupa Ligi Tarihi Anlar Yaşanıyor

Fenerbahçe, Anderlecht'e Karşı İlk Yarıda İki Gol Attı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşı karşıya geldi ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İlk Gol Erken Geldi

Maçın 10. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaşsa da, Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşu, kaleci Coosemans tarafından üst direğe çarptı ve kornere gitti.

Ancak 11. dakikada Fenerbahçe, ilk golü buldu. Kostic'in soldan yaptığı ortada, savunmanın uzaklaştırmak istediği top yine Kostic'te kaldı. Kostic'in ortasında, Yusuf Akçiçek'in kafayla indirdiği topu Tadic, kale sahası içerisinde kafayla filelere gönderdi ve durumu 1-0 yaptı.

Anderlecht'in Yanıtı ve İkinci Gol

24. dakikada Anderlecht tehlikeli bir atak gerçekleştirdi. Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Augustinsson kullandı. Kale sahasına gönderilen ortada, Adryelson kafayı vurdu ancak kaleci Irfan Can Eğribayat, topu çıkartarak kalesini korudu.

Maçın 42. dakikasında ise Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Yusuf Akçiçek'in pasıyla soldan hareketlenen Kostic, rakip ceza sahasına girdi ve Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun ilk şutu Hey tarafından durduruldu. Fakat Dzeko, topu yeniden kontrol edip kalecinin müdahale edemeyeceği bir noktaya vurarak fileleri havalandırdı: 2-0.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, AZ Alkmaar ile Avrupa Ligi'nde Karşı Karşıya Geldi
2
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 Geçti
3
Central Hospital Ümraniyespor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 Maglup Etti
4
Türk Hava Yolları, Kupa Voley'de Dörtlü Final'e Yükseldi
5
Trendyol 1. Lig'de Karagümrük, Ankaragücü'nü Deplasmada Yendi!
6
Galatasaray Deplasmanda AZ Alkmaar ile Karşılaşıyor: Hakem ve Kadrolar Belli Oldu
7
Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: "Türk Boksu Artık Küresel Bir Ekol Haline Geldi"

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!