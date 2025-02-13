Fenerbahçe 2-0 Önde: UEFA Avrupa Ligi Tarihi Anlar Yaşanıyor

Fenerbahçe, Anderlecht'e Karşı İlk Yarıda İki Gol Attı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşı karşıya geldi ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İlk Gol Erken Geldi

Maçın 10. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaşsa da, Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşu, kaleci Coosemans tarafından üst direğe çarptı ve kornere gitti.

Ancak 11. dakikada Fenerbahçe, ilk golü buldu. Kostic'in soldan yaptığı ortada, savunmanın uzaklaştırmak istediği top yine Kostic'te kaldı. Kostic'in ortasında, Yusuf Akçiçek'in kafayla indirdiği topu Tadic, kale sahası içerisinde kafayla filelere gönderdi ve durumu 1-0 yaptı.

Anderlecht'in Yanıtı ve İkinci Gol

24. dakikada Anderlecht tehlikeli bir atak gerçekleştirdi. Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Augustinsson kullandı. Kale sahasına gönderilen ortada, Adryelson kafayı vurdu ancak kaleci Irfan Can Eğribayat, topu çıkartarak kalesini korudu.

Maçın 42. dakikasında ise Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Yusuf Akçiçek'in pasıyla soldan hareketlenen Kostic, rakip ceza sahasına girdi ve Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun ilk şutu Hey tarafından durduruldu. Fakat Dzeko, topu yeniden kontrol edip kalecinin müdahale edemeyeceği bir noktaya vurarak fileleri havalandırdı: 2-0.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.