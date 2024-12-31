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Fenerbahçe, 2024'ü Kupasız Kapattı: Bu Yılın Performansı ve Sonuçları

Fenerbahçe, 2024 yılında 55 resmi maçta mücadele etti ancak kupasız bir sezon geçirdi. Ligde 99 puan topladı, Türkiye Kupası ve Avrupa'da erken elendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:27
Fenerbahçe, 2024'ü Kupasız Kapattı: Bu Yılın Performansı ve Sonuçları

Fenerbahçe, 2024 Yılını Kupasız Tamamladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2024 yılında kupa özlemiyle yılı kapatıyor. 2023 yılında Türkiye Kupası'nı kazanarak 9 yıllık hasretine son veren sarı-lacivertliler, 2024 yılında ise müzesine kupa götüremedi.

Başarılı Bir Ligi Geride Bıraktı

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2024 yılına başlayan Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda ligdeki etkili futbolunu ne yazık ki kupayla taçlandıramadı. 99 puan alarak ligi ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 102 puanı toplayan Galatasaray'ın arkasında kaldı.

Kupa Yollarında Yaşanan Hayal Kırıklıkları

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 2022-23 sezonundaki şampiyonluğunu 2023-24 yılına taşımak için hevesliydi. Ancak 5. turda Adanaspor'u 6-0 yenip, son 16 turunda Gaziantep FK'yı 2-0'la eledikten sonra çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne 3-0 kaybederek kupa rüyasını sonlandırdı.

Avrupa'da Penaltı Talihsizlikleri

UEFA Konferans Ligi'nde de çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, Olympiakos ile karşılaştığı zorlu eşleşmede penaltı atışlarıyla elendi. Yunan rakibine 3-2'lik skorla kaybedip, kendi sahasında 1-0'lık galibiyet alarak avantajını kaybetti.

Gençlerle Süper Kupa'da İki Adım Geri

Sarı-lacivertliler, TFF Süper Kupa’da Galatasaray'la oynayacakları finalde 19 yaş altı takımını sahaya sürerek büyük bir radikal karar almış ve maçı tamamlayamadan ayrılmıştı.

Transfer Hareketliliği ve Teknik Direktör Değişiklikleri

2024 yılında 11 oyuncu transfer eden Fenerbahçe, kadrosunu şekillendirmeye devam etti. Sezon içinde Jose Mourinho takımın başına geçse de, beklenen başarıyı elde edemedi. 2025 yılına girmeden önce Fenerbahçe, 8 puan geride kalarak yeni bir mücadele dönemine adım attı.

2024 Yılı Performans Özeti

Kulvar Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet
Süper Lig 37 27 8 2
Türkiye Kupası 3 2 0 1
Avrupa Kupaları 14 7 2 5
TFF Süper Kupa 1 0 0 1
Toplam 55 37 9 9

Fenerbahçe, 2024 yılında çıktığı 55 resmi maçta 37 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile yılı kapatmıştır.

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