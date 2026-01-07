Fenerbahçe 3-0'la CEV Kupası'nda 8'li Finaller'e Yükseldi

Fenerbahçe, Radnicki Kragujevac'ı 25-14, 25-15, 25-13 yenerek 2026 CEV Kupası 8'li Finaller Turu'na yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 20:51
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 20:51
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası 16’lı Finaller Turu ikinci maçında sahasında Sırbistan ekibi Radnicki Kragujevac’ı mağlup ederek adını 8’li Finaller Turu’na yazdırdı.

Maç Detayları

Sarı-lacivertliler rakibini setlerde 25-14, 25-15, 25-13 ile geçerek karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Karşılaşma Sonrası

Fenerbahçe, CEV Kupası 8’li Finaller Turu’nda MOK Mursa Osijek (Hırvatistan) - OK Alpacem Kanal (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları