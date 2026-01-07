Fenerbahçe 3-0'la CEV Kupası'nda 8'li Finaller'e yükseldi
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası 16’lı Finaller Turu ikinci maçında sahasında Sırbistan ekibi Radnicki Kragujevac’ı mağlup ederek adını 8’li Finaller Turu’na yazdırdı.
Maç Detayları
Sarı-lacivertliler rakibini setlerde 25-14, 25-15, 25-13 ile geçerek karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Karşılaşma Sonrası
Fenerbahçe, CEV Kupası 8’li Finaller Turu’nda MOK Mursa Osijek (Hırvatistan) - OK Alpacem Kanal (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
