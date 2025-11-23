Fenerbahçe 5-2 Çaykur Rizespor: Galibiyet Serisi 5 Maça Çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek serisini sürdürdü.

Maç Özeti

Maçta sarı-lacivert takımın gollerinden ikisini Marco Asensio kaydetti. Diğer goller ise Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown tarafından atıldı.

Kanarya, 5 Ekim'de Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın ardından çıktığı 5 maçı da kazandı. Tedesco'nun öğrencileri bu süreçte Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşısında 3'er puan elde etti.

Puan Durumu ve Gelecek Maç

Bugünkü galibiyetle Fenerbahçe'nin puanı 31 oldu. Sarı-lacivertliler, 14. haftada 1 Aralık Pazartesi günü derbide Galatasaray ile evinde karşılaşacak.

