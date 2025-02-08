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Fenerbahçe Alanya'ya Ulaştı: Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maça hazırlanmak için Alanya'ya ulaştı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 19:50
Fenerbahçe Alanya'ya Ulaştı: Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Alanya'ya İndi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yapan Fenerbahçe kafilesi, burada bekleyen takım otobüsü ile konaklayacağı otele geçti.

Taraftar Desteği

Havalimanında ve otel önünde toplanan bir grup Fenerbahçe taraftarı, takımlarını coşkuyla karşıladı. Taraftarların destekleri, futbolcular için moral kaynağı oldu.

Maç Saati ve Detayları

Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor, yarın saat 16.00'da Gain Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Kafilede teknik direktör Jose Mourinho (fotoğrafta) da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Kafilede teknik direktör Jose Mourinho (fotoğrafta) da yer aldı.

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