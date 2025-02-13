Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 Geçerek Rövanş Öncesi Avantaj Sağladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht ekibini 3-0 yenerek büyük bir avantaj elde etti. Ülker Stadı'nda gerçekleşen maçta sarı-lacivertliler, etkili bir oyun sergileyerek rakiplerine karşı üstünlük kurdu.

Karşılaşmanın İlk Yarıda Farkı Açtı

Karşılaşmaya hızla başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Dusan Tadic'in attığı golle öne geçti. Golden sonra geriye çekilen sarı-lacivertliler, savunmada başarılı olurken, topa sahip olma konusunda rakibine alan tanıdı. 42. dakikada yapılan ani atakta Edin Dzeko ile farkı 2'ye çıkararak devreyi 2-0 önde kapattı.

İkinci Yarıda Üçüncü Gol Geldi

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 57. dakikada Youssef En-Nesyri ile durumu 3-0'a getirdi. Ardından 59. dakikada genç futbolcu Yusuf Akçiçek ile direkten dönen bir top bulunsa da, kalan süre boyunca Fenerbahçe, avantajını koruyarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Youssef En-Nesyri Performansını Devam Ettiriyor

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, Anderlecht karşısında da gollerine devam etti. Bu karşılaşma öncesinde son 11 maçta 14 gol atan En-Nesyri, bu sezon Avrupa’da 5 gol kaydetmiş oldu.

Yusuf Akçiçek'in Direğe Takılan Şanssızlığı

19 yaşındaki genç yetenek Yusuf Akçiçek, karşılaşmada çıtayı yükselterek dikkat çekti. Duran toplarda goller arayan Yusuf'un, 10 ve 59 dakikadaki kafa vuruşları direğe takıldı.

Dzeko ve Tadic'in Skor Performansı

Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko, bu sezon Avrupa kupalarında 7. golünü kaydederken, toplamda çıktığı tüm maçlarda 19 gol ile dikkat çekti. Dusan Tadic, ligde 8 gol ve 10 asistle oynarken, Avrupa'da da gollerine Anderlecht karşısında bir yenisini ekleyerek toplam gol sayısını 10'a çıkardı.

Mücadelenin rövanşı ise 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak.