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Fenerbahçe-Anderlecht Maçına Hazırlık: Mourinho'dan Çarpıcı Açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht karşılaşması öncesinde ilginç açıklamalar yaptı. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:01
Fenerbahçe-Anderlecht Maçına Hazırlık: Mourinho'dan Çarpıcı Açıklamalar

Fenerbahçe, Anderlecht'i Konuk Ediyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunun ilk maçında Fenerbahçe, yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini ağırlayacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç öncesi yapılan basın toplantısında, tur atlamanın kendisi için en önemli hedef olduğunu vurguladı.

Mourinho'dan Maç Stratejisi

Mourinho, ilk maçı hangi sahada oynadıklarının artık kendisi için önem taşımadığını belirtti. Deplasman golü kuralının kalkmasının ardından, iki maçlık süreçteki yaklaşımının 180 dakikalık bir mücadele olarak değiştiğini ifade etti. "Yarın için iyi bir sonuç diye bir şey yok. Önemli olan ikinci maçtan sonra tur atlamış olmak," sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

Yaşanan sakatlıklarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mourinho, takımda şubat ayı itibarıyla geçen sezona göre yüzde 50 daha az sakatlık olduğunu kaydetti. Sakatlıkların yalnızca savunma oyuncularında yoğunlaşmasının dikkat çektiğini belirten Mourinho, çeşitli faktörlerin sakatlıklara neden olabileceğini ifade etti.

Mourinho'ya Icardi Sorusu

Galatasaraylı Mauro Icardi’nin kendisi hakkında yaptığı paylaşım hakkında da konuşan Mourinho, "Ben özel biri olduğumu 25 yılda aldığım 26 kupayla gösterdim. Kariyerimi tek bir maç belirlemiyor," dedi. Avrupa Ligi'ndeki motivasyonuyla ilgili olarak, eleme maçlarının kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Kostic'ten Taraftara Mesaj

Basın toplantısında Mourinho'nun yanında bulunan Filip Kostic, Anderlecht'le oynayacakları maçın zorluklarının farkında olduklarını belirtti. "İlk dakikadan itibaren hazır olmamız gerekiyor. Yarın alacağımız sonuç çok önemli," ifadelerini kullandı.

Kostic ayrıca, sezon başında takıma geç katıldığı için UEFA listesinde isminin yer almadığını hatırlatarak, "Lig aşamasındaki her maçı tribünden izlemek zor geldi," dedi. Taraftarlarının kendilerine ekstra enerji verdiğini de belirtti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerinden bahseden Kostic, "Adım adım ilerlememiz gerekiyor. Pozitif bir takımımız var, bu kulüp her şeyi kazanmayı hak ediyor," şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk...

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılarak basın mensuplarına açıklamada bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk...

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılarak basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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