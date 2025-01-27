Fenerbahçe, Anderson Talisca ile Anlaştı

Fenerbahçe'den Talisca Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'a Davet Edildi

Fenerbahçe taraftarları, Talisca'nın transferinin gerçekleşmesini merakla bekliyor. Brezilyalı futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından kulüple resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.