Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ilk 11'i açıklandı

Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı! İşte Antalyaspor-Fenerbahçe maç kadrosu!

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ilk 11'i açıklandı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli maç kadrosunda olacak isimler açıklandı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

SARI KANARYA'NIN MAÇ KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahce'nin Bitexen Antalyaspor deplasmanında yarın akşam oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Sarı Lacivertlilerde Lincoln ve Becao kadroda bulunmazken, transfer görüşmelerinde isimleri geçen Kent ve Zajc kadroda bulunuyor. Kadro aşağıdaki gibidir:

Sarı Kanarya'nın Maç Kadrosu Açıklandı

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Muhammet İmre, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Joshua King, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi.

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