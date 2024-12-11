Fenerbahçe - Athletic Bilbao: İlk Yarıda 0-2

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Gol 5. Dakikada Geldi

Maçın başlama düdüğünden sadece 5 dakika sonra, Athletic Bilbao öne geçti. Samet Akaydın'ın kısa düşen geri pasında poh kardeşliğiyle birlikte hareketlenen Guruzeta, kaleci Livakovic ile karşı karşıya ilerleyip topu sağdan boş koşu yapan Inaki Williams'a bıraktı. Williams, meşin yuvarlağı boş ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

Fenerbahçe'nin Cevap Veremediği Anlar

27. dakikada, Amrabat'ın kaptırdığı top sonrasında Guruzeta, kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak Livakovic, şutu oyun alanına çelerek önemli bir kurtarış yaptı.

42. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mert Müldür, uzak direğe plase yapmak istedi ancak top yan direğin dibinden auta çıktı.

Fark İkiye Çıktı

45. dakikada ise Athletic Bilbao, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla ilerleyen Sancet'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Inaki Williams, dar açıdan şutunu çekti. Top, üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2.

Konuk takım, ilk yarıyı bu skorla önde tamamlayarak ikinci yarıya avantajlı girdi.