DOLAR
34,86 0%
EURO
36,6 0,28%
ALTIN
3.041,92 -0,86%
BITCOIN
3.523.396,69 -4,86%

Fenerbahçe - Athletic Bilbao: İlk Yarıda 0-2

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 0-2 mağlup oldu. İlk yarıda atılan goller ve önemli anlar detaylı aktarıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 19:28
Fenerbahçe - Athletic Bilbao: İlk Yarıda 0-2

Fenerbahçe - Athletic Bilbao: İlk Yarıda 0-2

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Gol 5. Dakikada Geldi

Maçın başlama düdüğünden sadece 5 dakika sonra, Athletic Bilbao öne geçti. Samet Akaydın'ın kısa düşen geri pasında poh kardeşliğiyle birlikte hareketlenen Guruzeta, kaleci Livakovic ile karşı karşıya ilerleyip topu sağdan boş koşu yapan Inaki Williams'a bıraktı. Williams, meşin yuvarlağı boş ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

Fenerbahçe'nin Cevap Veremediği Anlar

27. dakikada, Amrabat'ın kaptırdığı top sonrasında Guruzeta, kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak Livakovic, şutu oyun alanına çelerek önemli bir kurtarış yaptı.

42. dakikada Saint-Maximin'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mert Müldür, uzak direğe plase yapmak istedi ancak top yan direğin dibinden auta çıktı.

Fark İkiye Çıktı

45. dakikada ise Athletic Bilbao, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla ilerleyen Sancet'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Inaki Williams, dar açıdan şutunu çekti. Top, üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2.

Konuk takım, ilk yarıyı bu skorla önde tamamlayarak ikinci yarıya avantajlı girdi.

İLGİLİ HABERLER

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RAMS Başakşehir, Heidenheim ile Final Gibi Maç Oynayacak
2
3 Ayda Türkiye Şampiyonu Olan Dicle Alan, Uluslararası Hedeflere Koşuyor
3
Bakan Bak ve Ersoy'dan Otomobil Sporlarına Yeni Destek
4
Fenerbahçe - Athletic Bilbao: İlk Yarıda 0-2
5
Fenerbahçe Athletic Bilbao Maçında Öne Çıkanlar
6
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!