Fenerbahçe Athletic Bilbao Maçında Öne Çıkanlar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu Konuk Etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırladı. Teknik direktör Jose Mourinho, Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Maçta Yapılan Değişiklikler

Mourinho, Beşiktaş karşısında başlangıçta sahada olan futbolculardan Edin Dzeko'yu yedeğe alırken, Fred de sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. UEFA listesinde yer almayan Oğuz Aydın ve Filip Kostic de kadroda bulunmadı.

Bu değişikliklerin ardından; En-Nesyri, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski ve Bright Osayi-Samuel ilk 11'de sahaya sürüldü. Fenerbahçe, Athletic Bilbao karşısında Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Samet Akaydin, Mert Müldür, Amrabat, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve En-Nesyri ile mücadele etti.

Fenerbahçe'nin Eksikleri

Fenerbahçe, Athletic Bilbao maçında 4 oyuncudan yoksun kaldı. Uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ile sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakaya katılmadı. Ayrıca hafif sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan Yandaş ve kaleci İrfan Can Eğribayat da kadroda yer almadı.

Maçın Protokolü

Karşılaşmayı izlemeye gelenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile UEFA Başkanı Alexander Ceferin de vardı. İkili, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF 1. Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte protokol tribününde maçı takip etti.

Çağlar Söyüncü'nün Dönüşü

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao maçıyla sahalara geri döndü. 10 Kasım'da oynanan Net Global Sivasspor maçında sakatlanan Söyüncü, sonraki 3 lig ve bir UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyememişti. Bu maçla birlikte kadrodaki yerini aldı.

Taraftar Desteği

Fenerbahçeli taraftarlar, Athletic Bilbao karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribündeki yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan futbolcuları tek tek çağırarak büyük bir coşkuyla alkışladı.