Fenerbahçe - Athletic Bilbao Maçını Irfan Peljto Yönetecek

Fenerbahçe'nin Önemli Maçı İçin Hakem Belirlendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Bu kritik karşılaşmanın hakemi olarak Irfan Peljto, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan görev alacak.

Maç Detayları

Maç, Ülker Stadı'nda 11 Aralık Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak. Müsabakanın hakemi Irfan Peljto'nun yardımcıları ise yine Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Antoni Bandic görev yapacak.

VAR Görevlileri

Maçta VAR sisteminde Marco Di Bello (İtalya Futbol Federasyonu) görev alacak. Yardımcı VAR (AVAR) olarak ise Michael Fabbri yer alacak.

Fenerbahçe taraftarları için bu maç büyük bir heyecan ve önem taşıyor. Takımın Avrupa'daki yolculuğunda zorlu bir sınav daha başlıyor.