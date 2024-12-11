Fenerbahçe-Athletic Bilbao Maçının Detayları Açıklandı

Fenerbahçe ve Athletic Bilbao Kadroları Belirlendi
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında gerçekleşecek Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Maç, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Maçın Hakemleri
Karşılaşmanın hakem trio'su Bosna-Hersek'ten Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo olarak belirlendi.
Takım Kadroları
Fenerbahçe takımının kadrosu şu şekilde:
- Livakovic
- Osayi Samuel
- Djiku
- Samet Akaydin
- Mert Müldür
- Amrabat
- İsmail Yüksek
- Tadic
- Szymanski
- Saint-Maximin
- En-Nesyri
Athletic Bilbao ise şu oyuncularla sahada yer alacak:
- Agirrezabala
- Gorosabel
- Yeray Alvarez
- Paredes
- Berchiche
- Jauregizar
- Ruiz De Galarreta
- Inaki Williams
- Sancet
- Nico Williams
- Guruzeta
Büyük bir heyecanla beklenen bu karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında önemli bir mücadele olarak dikkat çekiyor.