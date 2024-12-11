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Fenerbahçe-Athletic Bilbao Maçının Detayları Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçının kadroları ve hakemleri belli oldu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 17:43
Fenerbahçe-Athletic Bilbao Maçının Detayları Açıklandı

Fenerbahçe ve Athletic Bilbao Kadroları Belirlendi

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında gerçekleşecek Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Maç, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Maçın Hakemleri

Karşılaşmanın hakem trio'su Bosna-Hersek'ten Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo olarak belirlendi.

Takım Kadroları

Fenerbahçe takımının kadrosu şu şekilde:

  • Livakovic
  • Osayi Samuel
  • Djiku
  • Samet Akaydin
  • Mert Müldür
  • Amrabat
  • İsmail Yüksek
  • Tadic
  • Szymanski
  • Saint-Maximin
  • En-Nesyri

Athletic Bilbao ise şu oyuncularla sahada yer alacak:

  • Agirrezabala
  • Gorosabel
  • Yeray Alvarez
  • Paredes
  • Berchiche
  • Jauregizar
  • Ruiz De Galarreta
  • Inaki Williams
  • Sancet
  • Nico Williams
  • Guruzeta

Büyük bir heyecanla beklenen bu karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında önemli bir mücadele olarak dikkat çekiyor.

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