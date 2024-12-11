Fenerbahçe-Athletic Bilbao Maçının Detayları Açıklandı

Fenerbahçe ve Athletic Bilbao Kadroları Belirlendi

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında gerçekleşecek Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Maç, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Maçın Hakemleri

Karşılaşmanın hakem trio'su Bosna-Hersek'ten Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo olarak belirlendi.

Takım Kadroları

Fenerbahçe takımının kadrosu şu şekilde:

Livakovic

Osayi Samuel

Djiku

Samet Akaydin

Mert Müldür

Amrabat

İsmail Yüksek

Tadic

Szymanski

Saint-Maximin

En-Nesyri

Athletic Bilbao ise şu oyuncularla sahada yer alacak:

Agirrezabala

Gorosabel

Yeray Alvarez

Paredes

Berchiche

Jauregizar

Ruiz De Galarreta

Inaki Williams

Sancet

Nico Williams

Guruzeta

Büyük bir heyecanla beklenen bu karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında önemli bir mücadele olarak dikkat çekiyor.