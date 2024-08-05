Fenerbahçe, Avrupa Arenasında 273. Mücadeleye Çıkıyor

Fenerbahçe, Avrupa'da 273. Kez Sahne Alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçında yarın Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında çıktığı 273. mücadeleye çıkıyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarındaki Performansı

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek 272 karşılaşmada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet ve 55 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde rakip kalelere 372 gol atarken, kendi kalesinde ise 388 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Sonuçları

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde yarın 37. sınavını verecek. Eleme aşamasında daha önce 36 karşılaşma oynayarak, bunlardan 14'ünü kazanırken, 11'inde berabere kaldı ve 11 maçta yenilgi yüzü gördü. Takım, bu süreçte 54 gol kaydederken, 43 gol de yedi.

Detaylı Performans Analizi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki genel performansı şu şekildedir: