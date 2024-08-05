Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fenerbahçe, Avrupa Arenasında 273. Mücadeleye Çıkıyor

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki istatistikleri dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:11
Fenerbahçe, Avrupa Arenasında 273. Mücadeleye Çıkıyor

Fenerbahçe, Avrupa'da 273. Kez Sahne Alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçında yarın Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında çıktığı 273. mücadeleye çıkıyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarındaki Performansı

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek 272 karşılaşmada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet ve 55 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde rakip kalelere 372 gol atarken, kendi kalesinde ise 388 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Sonuçları

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde yarın 37. sınavını verecek. Eleme aşamasında daha önce 36 karşılaşma oynayarak, bunlardan 14'ünü kazanırken, 11'inde berabere kaldı ve 11 maçta yenilgi yüzü gördü. Takım, bu süreçte 54 gol kaydederken, 43 gol de yedi.

Detaylı Performans Analizi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki genel performansı şu şekildedir:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 82 42 23 17 119 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 36 14 11 11 54 43
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23
TOPLAM 272 109 55 108 372 388

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü