Fenerbahçe, Avrupa'da 284. Maçına Çıkıyor!

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 284. karşılaşmasına hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak olan Fenerbahçe, tarihindeki 284. Avrupa kupası maçını oynayacak.

Sarı-lacivertliler, bugüne dek Avrupa kupalarında 283 karşılaşmada yer aldı ve bu mücadelelerde 112 galibiyet, 111 mağlubiyet elde ederken, 60 maçta da beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, rakip fileleri toplam 386 kez havalandırırken, kalesinde ise 402 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 146. karşılaşma

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası adıyla bilinen bu turnuvada 145 maçta mücadele etti. Sarı-lacivertli ekip, bu süre zarfında 63 galibiyet, 45 mağlubiyet ve 37 beraberlik aldı. Takım, bu aşamada 203 gol atarken, kalesinde 182 gol gördü.

Sadece 5 mağlubiyet

Son 29 Avrupa Ligi maçında sadece 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan süreçte oldukça etkili bir performans sergiledi. Bu dönemde 14 galibiyet ve 10 beraberlik aldı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları Performansı

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 91 45 27 19 131 91 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 38 14 12 12 56 46 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 UEFA Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23

TOPLAM: 283 karşılaşma, 112 galibiyet, 60 beraberlik, 111 mağlubiyet, 386 gol, 402 gol.