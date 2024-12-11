Fenerbahçe Avrupa'da Evinde İlk Yenilgisini Aldı

Fenerbahçe, Avrupa'daki bu sezonki evinde yaşadığı ilk kaybı >UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao karşısında 2-0'lık skorla aldı. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede, İspanyol ekibi Athletic Bilbao 5. dakikada Samet Akaydin'in hatasından yararlanarak Inaki Williams ile öne geçti.

İlk yarı boyunca etkisiz kalan sarı-lacivertli takım, 45. dakikada Williams'ın ikinci golüyle 2-0 geriye düştü. İkinci yarıda daha etkili olmaya çalışan Fenerbahçe, 68. dakikada kaleyi bulan ilk şutunu çekti ancak hemen ardından Mert Müldür, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçı sonunda yalnızca 8 puanda kaldı.

Kulüp başkanı Ali Koç'a tepkiler, tribünlerden yükselmeye başladı. Taraftarlar, Mert Müldür'ün kırmızı kart gördüğü pozisyonda yoğun bir şekilde "Ali Koç istifa" tezahüratları yaparak, başkana istifaya çağrıdılar.

Mert Müldür, profesyonel liglerdeki ilk kırmızı kartını Athletic Bilbao karşısında gördü. Öte yandan, Fenerbahçe milli futbolcusu Çağlar Söyüncü ise 4 maç aradan sonra formaya kavuştu, 46. dakikada oyuna girdi.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao karşısında bu sezonki ilk Avrupa maçında gol atamamasıyla dikkat çekti. Daha önce çıktığı 9 Avrupa maçında 15 gol atan sarı-lacivertli takım, ligde de Beşiktaş ile oynadığı maçta gol atmayı başaramamıştı. Ayrıca, bu sezon 10. Avrupa maçında kalesinde 16 gol görerek defansif sorunlar yaşadığına dair endişeleri artırdı.