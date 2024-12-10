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Fenerbahçe, Avrupa Kupalarında 280. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, Avrupa'daki 280. maçında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Bugüne kadar 111 galibiyet almış durumda.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:02
Fenerbahçe, Avrupa Kupalarında 280. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 280. Mücadelesine Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Fenerbahçe, yarın İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Bu müsabaka, sarı-lacivertli takım için Avrupa kupalarında 280. karşılaşma olacak.

Bugüne dek 279 maçta mücadele eden Fenerbahçe, 111 galibiyet ve 110 mağlubiyet ile 58 beraberlik yaşadı. Takım, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise 398 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 142. Sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası olarak bilinen organizasyonda 141 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 62 galibiyet, 44 mağlubiyet ve 35 beraberlik ile sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda toplam 198 gol kaydedip, 178 gol yedi.

Bu Kulvarda 71. İç Saha Maçı

Athletic Bilbao müsabakası, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 71. iç saha maçı olacak. Daha önce 70 iç saha maçında 38 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 18 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 115 gol atarken, rakipleri 70 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları Performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki genel performansı şu şekildedir:

  • UEFA Kupası: 54 Oyun, 18 Galibiyet, 10 Beraberlik, 26 Mağlubiyet, 72 Gol, 91 Yenen Gol.
  • UEFA Avrupa Ligi: 87 Oyun, 44 Galibiyet, 25 Beraberlik, 18 Mağlubiyet, 126 Gol, 87 Yenen Gol.
  • Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası: 33 Oyun, 9 Galibiyet, 4 Beraberlik, 20 Mağlubiyet, 30 Gol, 70 Yenen Gol.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi Elemesi: 38 Oyun, 14 Galibiyet, 12 Beraberlik, 12 Mağlubiyet, 56 Gol, 46 Yenen Gol.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi: 40 Oyun, 11 Galibiyet, 6 Beraberlik, 23 Mağlubiyet, 42 Gol, 70 Yenen Gol.
  • Avrupa Kupa Galipleri Kupası: 9 Oyun, 3 Galibiyet, 1 Beraberlik, 5 Mağlubiyet, 11 Gol, 11 Yenen Gol.
  • UEFA Konferans Ligi: 18 Oyun, 12 Galibiyet, 0 Beraberlik, 6 Mağlubiyet, 44 Gol, 23 Yenen Gol.

Toplam: 279 Oyun, 111 Galibiyet, 58 Beraberlik, 110 Mağlubiyet, 381 Gol, 398 Yenen Gol.

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