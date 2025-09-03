Fenerbahçe, Avrupa Ligi Kadrosunu UEFA'ya Bildirdi: Asensio, Kerem ve Ederson Listede

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Kadrosunu UEFA'ya Bildirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadro bildiriminde bulundu. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferler Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene kadroya alındı.

Bildirimde Olmayan İsimler

Öte yandan Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Abdou Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder kadroya dahil edilmedi.

Kadro

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene.