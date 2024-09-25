Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise Maçına Hazır

UEFA Avrupa Ligi ilk karşılaşmasında yarın Union Saint-Gilloise ile yüzleşecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Yüksek Moralle Antrenman

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, basın mensuplarının katılımıyla ilk 15 dakikası açık bir şekilde gerçekleştirildi. Antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarının ardından devam etti.

Taktiksel Çalışmalar

İdmanın basına kapalı bölümünde, eksik oyuncu olmadan yapılan taktiksel antrenman gerçekleştirdi. Fenerbahçe, maç öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayarak moral bulmuş durumda.

Maç Bilgileri

İki takım arasında Ülker Stadı'nda oynanacak olan maç, saat 19.45'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.