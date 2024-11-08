Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a Deplasmanda Yenildi

Fenerbahçe, Hollanda'da Üzgün Dönüyor

UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaştı ancak mücadeleyi 3-1'lik skorla kaybederek puansız döndü.

İlk Yarıda Pozisyonlar Yetersiz Kaldı

AZ Stadı'ndaki çekişmeli maçın ilk devresinde Fenerbahçe, rakibine pozisyon vermedi; ancak Edin Džeko net fırsatları değerlendiremedi.

İkinci Yarımda Maçın Akışı Değişti

İkinci yarının 59. dakikasında kalesinde gol gören Fenerbahçe, 62. dakikada Youssef En-Nesyri ile penaltı atışı kazanmasına rağmen bu fırsatı değerlendiremedi.

70. dakikada En-Nesyri, takımının eşitliği sağlamasına katkıda bulundu; ancak 75. dakikada Smit'in golüyle tekrar geriye düştü. Son olarak, 87. dakikada Kasius'un attığı gol, Fenerbahçe'nin sonunu belirledi.

Mourinho Tribünden Yönetim Görevini Üstlendi

Maçta cezalı olan teknik direktör Jose Mourinho, tribünden takımı yönetti. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile birlikte maçı izlerken, kulübeyle sık sık iletişim kurmaya çalıştı.

En-Nesyri, Son Dört Maçta Etkili Performans Gösterdi

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri, son dört maçında 3 gol ve 1 asistle etkili bir performans sergileyerek dikkat çekti. Özellikle AZ Alkmaar maçında skora eşitliği getiren isim oldu.

Becao Cezalı Duruma Düşüyor

Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, karşılaşmanın 63. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Slavia Prag karşısında takımdan uzak kalacak.

Fenerbahçe, Bu Sezon Hala Kalesini Kapattıramadı

Fenerbahçe, Avrupa'daki sekiz maçında da kalesini gole kapatamadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki önceki maçında Union Saint-Gilloise'i yenen takım, Twente ile berabere kalmıştı.

AZ Alkmaar'a Karşı Galibiyet Yok

Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynadığı üç maçta zafer elde edemedi. 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda da galibiyeti bulunmuyor.