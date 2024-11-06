Fenerbahçe AZ Alkmaar Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, AZ Alkmaar Maçına Hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık oldu. Antrenman, koşu ve 8'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.

İdmanın Ayrıntıları

İdmanın basına kapalı bölümünde, maçın taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi. Tedavi süreçleri devam eden İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder, takımla antrenmana katılmadı. Cengiz Ünder, bireysel çalışmalara yönelirken; Trabzonspor maçında sakatlanan Alexander Djiku tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadı.

Hollanda'ya İlerliyorlar

Sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla Hollanda'ya hareket edecek. Takımın bu önemli mücadele için hazır olduğu dikkat çekiyor.