Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olimpiyat Hedeflerini Açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olimpik Sporcularla Bir Araya Geldi

Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Ali Koç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcularla bir yemek etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlik, Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşti. Koç, sporculara hitaben yaptığı konuşmada, "Bizim bir amacımız var, faaliyet gösterdiğimiz her alanda zirveyi hedefliyoruz." diyerek, kırılan rekorlar ve kazanılan başarıların emeklerin bir sonucu olduğunu belirtti.

Olimpiyatlara Katılmanın Önemi

Ali Koç, Paris 2024’de 7 branşta 27 Fenerbahçeli sporcunun yer alacak olmasını da vurgulayarak, "Hepinizle gurur duyuyoruz. 2028 olimpiyatlarının tohumlarını hep beraber attık." ifadelerini kullandı. Kulüp olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün prensipleri doğrultusunda sporcular yetiştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Göztepe Maçı Olayları Üzerine

Ali Koç, İzmir'de Göztepe ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan gerginliklerle ilgili de açıklamalarda bulundu. "Hafta sonunda talihsiz olaylar yaşandı. Neredeyse suçlunun haklı olduğu bir ortam oluşturuluyor," diyerek, Fenerbahçe taraftarlarına yönelik yapılan yanlış uygulamalara dikkat çekti. Koç, ayrıca hakem ve emniyet güçlerinin tutumlarının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Olayların Hukuki Süreci

Maçın sonunda, yaşanan olaylarla ilgili hukuki işlemleri başlatma kararı aldıklarını söyleyen Koç, "Devleti temsil eden spor şube müdürü gözümüzün içine bakıp yalan söylüyor," dedi. Koç, yaşanan olayların açıkça araştırılmasını ve gerçeklerin ortaya çıkmasını istedi.

Konuşmasında sürekli olarak adalet ve doğru uygulamalara vurgu yapan Koç, "Zaten bu kişinin suç dosyası öyle bir kabarık ki, bu kişiye nasıl akreditasyon veriliyor, olacak iş değil," diyerek tepkisini dile getirdi. Ali Koç, İçişleri Bakanı ile yaptıkları görüşmenin ardından konu ile ilgili hassas incelemelerin yapılacağına da dikkat çekti.