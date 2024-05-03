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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan dikkat çeken açıklama: “TFF ülkenin en güvenilmez kurumu”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Ali Koç’un “Ülkenin en güvenilmez kurumu TFF’dir, en güvenilmez sektör ise futboldur” ifadeleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 15:48
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan dikkat çeken açıklama: “TFF ülkenin en güvenilmez kurumu”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemle ilgili konuştu. TFF’ni seçim süreci ile ilgili açıklama yapan Ali Koç, “İmza süreci durup dururken başlamadı. ‘Herkes memnun ve durumdan kimse şikayetçi değil’ de biz boş vaktimiz var diye mi imza topluyoruz? Türkiye’de futbol sektörü, garip, kindar ve günü kurtarmak için yalan söyleyen birinin elinde. Biz savunma yapmaktan artık bıktık. Riyad’da yaşananlarda da aynısını yapmışlar ve ihaleyi bize yıkmaya çalışmışlardı” şeklinde konuştu.

Ali Koç’un konuşmasında en dikkat çeken ise “TFF, en güvenilmez kurum, en güvenilmez sektör de futbol sektörü. Hakemlik müessesi de yerle bir edildi. Oldukça kindar bir TFF Başkanı var” ifadeleri oldu.

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