Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a sert eleştiriler: "Beka sorunudur!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk yarışı verdikleri Galatasaray'ın iddialarına cevap vererek önemli açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

- Uzun zamandır toplantı yapmıyorduk, ancak son dönemdeki iddialara ve iftiralara cevap vermek için toplandık. Rakibimiz olan Galatasaray, son zamanlarda saçma sapan ifadeler kullanıyor. Onlara ve Türkiye'ye bu gerçekleri hatırlatmak istiyoruz.

- Rakibimiz, sporu aşağılayıcı seviyede ifadeler kullanıyor. Camiamızı tahrik ederek ve milyonları kışkırtarak suç işliyorlar. Ancak TFF gibi bir merci olmadığı için dur diyen biri yok.

- Galatasaray, Türk futbolu için bir beka sorunudur. Bu kulüp sadece futbolda değil, kötülük ve riyakarlıkta da liderdir. Bu kulüp, kazanmak için her şeyin mübah olduğu bir kültür oluşturmuştur.

- Tenhada ayrı, umumide ayrı konuşurlar. Bu şekilde ortalığı karıştırır ve bundan faydalanırlar. Kul hakkı yemekten çekinmezler.

- Kendi çıkarları için her türlü yola başvururlar. Hatta diğer kulüplerin yöneticilerini de etkilemeye çalışırlar.

- Galatasaray, adalet arayışında olduğunu söylerken aslında kendi çıkarlarını korumaya çalışır. Kendi kanallarında yapacakları programlar da yayınlanmaz çünkü gerçeklerin ortaya çıkmasını istemezler.

- Rakibimizin transfer politikası oldukça etkileyicidir. Birçok kulüp rahatsız olmasına rağmen ses çıkaramaz.

- Medya mensuplarını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirirler. İstenmeyen soruları sorduran kişilerin işlerini tehlikeye atarlar.