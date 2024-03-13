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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a sert eleştiriler: "Beka sorunudur!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verdikleri Galatasaray'ın iddiaları hakkında sert eleştirilerde bulundu. Koç, Galatasaray'ın Türk futbolu için "beka sorunu" olduğunu savundu.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:06
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a sert eleştiriler: "Beka sorunudur!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk yarışı verdikleri Galatasaray'ın iddialarına cevap vererek önemli açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

- Uzun zamandır toplantı yapmıyorduk, ancak son dönemdeki iddialara ve iftiralara cevap vermek için toplandık. Rakibimiz olan Galatasaray, son zamanlarda saçma sapan ifadeler kullanıyor. Onlara ve Türkiye'ye bu gerçekleri hatırlatmak istiyoruz.

- Rakibimiz, sporu aşağılayıcı seviyede ifadeler kullanıyor. Camiamızı tahrik ederek ve milyonları kışkırtarak suç işliyorlar. Ancak TFF gibi bir merci olmadığı için dur diyen biri yok.

- Galatasaray, Türk futbolu için bir beka sorunudur. Bu kulüp sadece futbolda değil, kötülük ve riyakarlıkta da liderdir. Bu kulüp, kazanmak için her şeyin mübah olduğu bir kültür oluşturmuştur.

- Tenhada ayrı, umumide ayrı konuşurlar. Bu şekilde ortalığı karıştırır ve bundan faydalanırlar. Kul hakkı yemekten çekinmezler.

- Kendi çıkarları için her türlü yola başvururlar. Hatta diğer kulüplerin yöneticilerini de etkilemeye çalışırlar.

- Galatasaray, adalet arayışında olduğunu söylerken aslında kendi çıkarlarını korumaya çalışır. Kendi kanallarında yapacakları programlar da yayınlanmaz çünkü gerçeklerin ortaya çıkmasını istemezler.

- Rakibimizin transfer politikası oldukça etkileyicidir. Birçok kulüp rahatsız olmasına rağmen ses çıkaramaz.

- Medya mensuplarını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirirler. İstenmeyen soruları sorduran kişilerin işlerini tehlikeye atarlar.

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