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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yeni sezonda şampiyon olacak bir takım kuracağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün gelecek hedefleri ve transfer stratejisi hakkında açıklamalarda bulundu. Koç'un vurguladığı gibi, yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturarak şampiyonluk hedefleniyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 22:02
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yeni sezonda şampiyon olacak bir takım kuracağız

Ali Koç'tan transfer mesajı: "En gurur duyacağınız takımını kuracağız"

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, kulübün gelecek planları ve transfer stratejisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Koç, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda sarı-lacivertli kulübün gelecek hedefleri ve seçim gündemi üzerine konuştu.

Başkan Ali Koç, "Yapacağımız takviyelerle Fenerbahçe tarihinin en gurur duyacağınız takımını kuracağız" diyerek, yeni sezon için iddialı bir kadro oluşturma sözü verdi. Koç, "Belki bu takım 99 puan toplamayacak ama şampiyon olacak" diyerek takımın hedefinin net olduğunu vurguladı.

Koç'un transferlere ilişkin açıklamaları da dikkat çekti. "Takımımız güçlü. Yapacağımız takviyelerle Fenerbahçe tarihinin rüya takımını kuracağız" diyen Koç, yeni teknik direktörleri Jose Mourinho için de büyük umutlar taşıdıklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin finansal durumu hakkında da konuşan Koç, reklam gelirlerinin arttığını ve kulübün UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uyum sağladığını ifade etti.

Başkan Ali Koç'un açıklamalarıyla Fenerbahçe camiası, yeni sezona umutla bakarken, Mourinho yönetimindeki takımın nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

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