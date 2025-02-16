Fenerbahçe Beko, 39. Türkiye Kupası'nı Kazandı!

Fenerbahçe Beko'dan Tarihi Zafer

Basketbol tarihinde büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko, 39. kez düzenlenen Erkekler ING Türkiye Kupasını kazandı. Finalde Beşiktaş Fibabanka ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibini 104-81'lik skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Şampiyonluk Sevinci

Şanlıurfa'nın ev sahipliği yaptığı 11 Nisan Spor Salonundaki finalde, Fenerbahçe Beko ikinci kez üst üste, toplamda ise dokuzuncu kez Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı. Beşiktaş Fibabanka, daha önce yalnızca bir kez şampiyonluk yaşamıştı ve bu organizasyondaki beşinci finaline çıkmış oldu.

Anadolu Efes'in Rekorları

Türkiye Kupası tarihinin en çok şampiyonluğunu elinde bulunduran ekip Anadolu Efes olarak dikkat çekiyor. 12 kez kupayı kazanan Anadolu Efes, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste üç kez bu başarıyı göstermişti. Tüm bu rekorlarla birlikte, lacivert-beyazlılar bu sezon çeyrek finalde Beşiktaş Fibabanka'ya kaybederek turnuvaya veda etti.

Kupa Tarihçesi ve Gelişimi

İlk kez 1966-1967 sezonunda düzenlenen Türkiye Kupası'na 1972-1973 sezonundan sonra 19 yıl ara verildi. 1992-1993 sezonundan itibaren Dörtlü Final statüsüyle organize edilen turnuva, birçok farklı şehirde gerçekleştirildi. 2004-2005 sezonunda Sekizli Final formatına geçildi. Türkiye Kupası, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında çeşitli nedenlerle düzenlenemedi.

Türkiye Kupası Şampiyonları

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nın geçmişteki şampiyonları ve final maçlarının skorları şu şekildedir:

1966-67: Fenerbahçe - Muhafızgücü (84-67, 65-76)

1967-68: Altınordu - Muhafızgücü (71-56, 63-67)

1968-69: İTÜ - Galatasaray (64-56)

1969-70: Galatasaray - İTÜ (86-83)

... (eklenebilir)

Fenerbahçe Beko'nun kazandığı 39. Türkiye Kupası, Türk basketbol tarihinde önemli bir yer tutarken, gelecek sezonlar için heyecan yaratıyor.