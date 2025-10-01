Fenerbahçe Beko 96-77 Paris Basketbol | Avrupa Ligi İlk Hafta Galibiyeti

Fenerbahçe Beko 96-77 Paris Basketbol

Avrupa Ligi - İlk Hafta

Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransa ekibi Paris Basketbol'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 96-77 mağlup etti.

Maçı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, başkan vekili Murat Salar ve yöneticiler Orhan Demirel, Gürhan Taşkaya, Murat Emanetoğlu, Ozan Vural, Ufuk Şansal, Eren Ergen, Ertan Torunoğulları, Adem Köz, Taner Sönmezer, Erdem Sezer ve Cem Ciritçi ile eski başkan Ali Koç ve eski yöneticiler Burak Kızılhan, Hamdi Akın, Hulusi Belgü ve Sertaç Komsuoğlu yerinde takip etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikasını Fenerbahçe Beko 11-10 önde geçti. Biberovic'in üç sayılık isabetiyle ilk çeyreğin bitimine 56 saniye kala skor 20-17 oldu ve çeyrek 25-19 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan ev sahibi ekipte Birch'in 13. dakikadaki isabeti farkı çift hanelere taşıdı: 32-21. Hall'un 15. dakikadaki üçlüğü ile skor 35-21'e gelirken, Paris Basketbol'un son bölümde bulduğu üçlüklerle 18. dakikada fark 40-34'e indi. İlk yarı 43-40 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının başında konuk ekip momentum yakaladı ve 24. dakikada Hifi'nin basket-faulüyle 51-53 öne geçti. Tucker'ın kaydettiği üçlükle Fenerbahçe toparlansa da 27. dakikada Herrera skoru eşitledi: 57-57. Son bölümde savunmasını sertleştiren sarı-lacivertliler, Colson, Melli ve Tucker ile üst üste sayılar buldu ve final periyoduna 70-59 önde girdi.

Final periyodunda da kontrolü elinde tutan Fenerbahçe Beko, Baldwin öncülüğünde etkili oyununu sürdürdü ve sahadan 96-77 galip ayrıldı.