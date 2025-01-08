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Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i Ağırlıyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i konuk ediyor. Maç yarın Ülker Spor Salonu'nda saat 20:45'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:42
Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i Ağırlıyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i Konuk Ediyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i ağırlayacak. Müsabaka, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak.

Önceki karşılaşmasında Anadolu Efes'i 84-76'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, 3 maçlık mağlubiyet serisine son vermişti. Bu galibiyetle birlikte takım, 18. maçında 11. galibiyetini alarak ilk 6 içindeki yerini korudu.

Ayrıca, ALBA Berlin bu sezon ligde 19 maçta 3 kez kazandı ve son sırada yer alıyor. Ligin 13. haftasında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı deplasmanda 90-88 yenmeyi başaran ALBA Berlin, bu maçın ardından çıktığı 6 karşılaşmadan da yenik ayrıldı.

İki takım arasında bugüne dek oynanan 13 maçta Fenerbahçe Beko 9 galibiyet alırken, ALBA Berlin 4 maçta sevinen taraf oldu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle karşılaştığı son 5 müsabakayı da kazanarak kendilerine olan güvenlerini artırdı.

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