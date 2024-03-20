Bist 100
8.955,12 0%
DOLAR
32,32 -0,18%
EURO
35,49 0,25%
ALTIN
2.258,37 -0,18%

Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı devirdi!

Turkish Airlines Euroleague'in 30. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Barcelona'yı 88-74'lük skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 23:37
Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı devirdi!

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 30. haftasında evinde FC Barcelona'yı ağırladı. Maçta temsilcimiz Fenerbahçe Beko, rakibini 88-74'lük skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği Barcelona karşısında üstünlükle tamamladı ve 12 sayılık bir avantaj elde etti. Sarı-lacivertli ekip, ikinci çeyrekte de etkili oyununu sürdürerek soyunma odasına 46-25 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Barcelona'nın toparlanma çabalarına rağmen, Fenerbahçe Beko son çeyreğe girilirken farkı korumayı başardı. Maçın son bölümünde ise seyirci desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, skoru koruyarak galibiyete ulaştı.

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe Beko, ligdeki 19. galibiyetini elde etti ve ikinci sıradaki Barcelona karşısında önemli bir zafer elde etti. Ayrıca, ikili averajı da lehine çeviren sarı-lacivertli ekip, ligdeki başarılı performansını sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER

İftarda şipşak hazırlanan 5 pratik çorba tarifi! Midenizi rahatlatacak lezzetler

İftarda şipşak hazırlanan 5 pratik çorba tarifi! Midenizi rahatlatacak lezzetler

Evin tüm ihtiyaçları BİM'de ucuza satılacak! Düdüklü tencereden, ankastre sete 22 Mart'ta geliyor

Evin tüm ihtiyaçları BİM'de ucuza satılacak! Düdüklü tencereden, ankastre sete 22 Mart'ta geliyor

Sanayi Bakanlığı dev personel alımını başlattı! KPSS'li KPSS'siz kamuda çalışma fırsatı

Sanayi Bakanlığı dev personel alımını başlattı! KPSS'li KPSS'siz kamuda çalışma fırsatı

Dolar kurunda dananın kuyruğu kopacak! Doları olanlara deprem etkisi yaratacak uyarı

Dolar kurunda dananın kuyruğu kopacak! Doları olanlara deprem etkisi yaratacak uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaspor'a transfer yasağı: 3 dönem transfer defteri kapandı
2
Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı devirdi!
3
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama
4
UEFA'dan beklenmedik Fenerbahçe kararı
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Trabzonspor- Fenerbahçe maçı olaylarında tutuklanan kişi sayısı 5’e yükseldi! Maskeli şahsın ifadesi de ortaya çıktı
7
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çarpıcı açıklamalar geldi: “yapılanları unutmayacağız”

Bu işi yapan paraya para demiyor! Aylık 150 bin TL kazandırıyor

Bayram masraflarını sıfırlayan 60.000 TL destek ödemesi! Başvuranın nakit derdi bitecek

Kamu bankası başvuran müşterilerine 7 bin 500 TL ödeyecek! Sadece 15 gün geçerli

İftarda şipşak hazırlanan 5 pratik çorba tarifi! Midenizi rahatlatacak lezzetler

Emeklilere ilaç gibi gelecek nakit ödeme! 19 20 21 Mart tarihlerinde 14.000 TL trink ödeme

Evin tüm ihtiyaçları BİM'de ucuza satılacak! Düdüklü tencereden, ankastre sete 22 Mart'ta geliyor

Bunu yapan ev sahipleri köşeye sıkıştı! Artık 90 bin TL ceza ödemek zorunda kalacaklar

Sanayi Bakanlığı dev personel alımını başlattı! KPSS'li KPSS'siz kamuda çalışma fırsatı

2 LT Ayçiçek Yağı 1 LT fiyatına satılacak: Tam o saatte raflarda yerini alacak

İftar sofralarını şenlendirecek Şam tatlısı tarifi! Bir bardak irmik varsa deneyin

Raflar boşaldı! Yüzde 50 indirim izdihamı o markette başladı: Yarına kadar kalanı kapan kapacak

Dolar kurunda dananın kuyruğu kopacak! Doları olanlara deprem etkisi yaratacak uyarı