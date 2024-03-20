Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı devirdi!

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 30. haftasında evinde FC Barcelona'yı ağırladı. Maçta temsilcimiz Fenerbahçe Beko, rakibini 88-74'lük skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği Barcelona karşısında üstünlükle tamamladı ve 12 sayılık bir avantaj elde etti. Sarı-lacivertli ekip, ikinci çeyrekte de etkili oyununu sürdürerek soyunma odasına 46-25 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Barcelona'nın toparlanma çabalarına rağmen, Fenerbahçe Beko son çeyreğe girilirken farkı korumayı başardı. Maçın son bölümünde ise seyirci desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, skoru koruyarak galibiyete ulaştı.

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe Beko, ligdeki 19. galibiyetini elde etti ve ikinci sıradaki Barcelona karşısında önemli bir zafer elde etti. Ayrıca, ikili averajı da lehine çeviren sarı-lacivertli ekip, ligdeki başarılı performansını sürdürdü.