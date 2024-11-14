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Fenerbahçe Beko'da Devon Hall Ameliyat Oldu

Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Devon Hall, sol elindeki kırık nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 21:23
Fenerbahçe Beko'da Devon Hall Ameliyat Oldu

Fenerbahçe Beko'da Ameliyat Gelişmesi

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Devon Hall, sol elindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi. 29 yaşındaki oyun kurucu şutör, 12 Kasım Salı akşamı Bayern Münih ile oynanan maçta sakatlık yaşamıştı.

Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Devon Hall, Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildi. Kulüp, oyuncunun sağlık durumunu merakla takip ettiklerini belirtirken; "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Devon Hall'un en kısa sürede sağlığına kavuşarak takıma katılması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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