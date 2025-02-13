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Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius Derbi İçin Sakin Kalmanın Önemine Vurgu Yaptı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Galatasaray ile oynanacak derbide sakin kalmanın ve iyi mücadele etmenin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 21:16
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius Derbi İçin Sakin Kalmanın Önemine Vurgu Yaptı

Jasikevicius'tan Derbi Öncesi Stratejiler

Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, yarın Galatasaray ile oynayacakları derbi maçı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Jasikevicius, bu tarz yoğun atmosferli maçların genelinde sakin kalmanın ve saha içindeki mücadele ruhunun ön plana çıktığını vurguladı.

Alınacak Dersler ve Taktiksel Detaylar

Litvanyalı başantrenör, ligdeki son karşılaşmalara atıfta bulunarak, "İki takım da yapılan son maçtan dersler çıkarmaya çalışacaktır. Bu tarz maçlarda genelde taktik detaylar ön planda olmuyor. Sakin kalan ve sahada iyi mücadele eden taraf fark yaratıyor," şeklinde değerlendirdi.

Diğer Takımlara Saygı

Jasikevicius, Dörtlü Finalde mücadele edecek olan tüm takımlara saygı duyduğunu belirtti. "Mersinspor da harika bir sezon geçiriyor. Büyük taraftara sahip takımların bu organizasyonda yer alması güzel bir şey. Ateşli bir ortamda saygılı bir maç geçirmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Takım Motivasyonu

Fenerbahçe Beko teknik direktörü, takımını Dörtlü Final'e motive etmenin zor olmadığını ifade ederek, "Fenerbahçe olarak biz bu tarz karşılaşmaları oynamak için hazırlanıyoruz. Bu yüzden kurulmuş bir takımız. Sezonun en önemli bölümlerinden birindeyiz. Ekstra bir motivasyona ihtiyacımız yok," açıklamasında bulundu.

Sarı-lacivertliler, yarın saat 20.30'da 11 Nisan Spor Salonu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde, Şanlıurfa'da Galatasaray'la karşılaşacak...

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde, Şanlıurfa'da Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Sarunas Jasikevicius, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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