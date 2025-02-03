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Fenerbahçe Beko'dan Taraftarlarına Teşekkür: Real Madrid Maçı Biletleri Tükendi

Fenerbahçe Beko, Real Madrid maçına olan yoğun ilgi nedeniyle taraftarlarına teşekkür etti. Biletlerin tamamı satışa çıktı!

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:37
Fenerbahçe Beko'dan Taraftarlarına Teşekkür: Real Madrid Maçı Biletleri Tükendi

Fenerbahçe Beko'dan Taraftarlarına Teşekkür Mesajı

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında, 6 Şubat Perşembe günü İspanya'nın Real Madrid ekibini ağırlayacak olan Fenerbahçe Beko, satışa çıkan tüm biletleri tükettikleri için taraftarlarına teşekkürlerini iletti.

Yoğun İlgi İçi Teşekkür

Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Real Madrid’i konuk edeceğimiz EuroLeague yirmi altıncı hafta maçı biletlerinin tamamı tükenmiştir. Satışlar yalnızca 5 Şubat Çarşamba günü ve maç günü 119 ile 417 bloktaki öğrenci biletleri için salon gişesinden devam edecektir. Büyük Fenerbahçe taraftarına göstermiş oldukları yoğun ilgi için teşekkür ederiz." mesajını paylaştı.

Fenerbahçe Beko’nun bu önemli karşılaşmasında, taraftarlarının desteği bir kez daha gözler önüne serildi.

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