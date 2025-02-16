Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın Türkiye Kupası Finali Heyecanı

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka Kupada Finale Çıktı

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi. Bu prestijli mücadelede, her iki takım da turnuvanın güçlü temsilcileri olarak önemli bir rekabete imza attılar.

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 gibi net bir skorla geçerek Dörtlü Final'e yükselmişti. Dörtlü Final'de ise, güçlü rakibi Galatasaray'ı 89-74'lük skorla mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Beşiktaş Fibabanka ise çeyrek finalde Anadolu Efes'i 85-80 yenerek Dörtlü Final’e yükselmiş ve sonrasında Mersinspor ile oynadığı maçtan 63-83'lük skorla galip çıkarak finale ulaşmıştı.

Bakan Bak ve Başkan Adalı Maçı Yerinde İzledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu büyük karşılaşmayı yerinden takip ederken, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da salondaki yerini alarak siyah-beyazlı takıma destek verdi.

Stadyum Taraftarlarla Dolduruldu

11 Nisan Spor Salonu, NG Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yaparken, taraftarlar maçı izlemek için salonu doldurdu. Şanlıurfa ve Türkiye’nin birçok ilinden gelen sarı-lacivertli ve siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına olan desteklerini coşkuyla gösterdiler.