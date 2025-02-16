Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın Türkiye Kupası Finali Heyecanı

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelirken, yoğun bir taraftar desteğiyle oynandı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:17
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın Türkiye Kupası Finali Heyecanı

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka Kupada Finale Çıktı

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi. Bu prestijli mücadelede, her iki takım da turnuvanın güçlü temsilcileri olarak önemli bir rekabete imza attılar.

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 gibi net bir skorla geçerek Dörtlü Final'e yükselmişti. Dörtlü Final'de ise, güçlü rakibi Galatasaray'ı 89-74'lük skorla mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Beşiktaş Fibabanka ise çeyrek finalde Anadolu Efes'i 85-80 yenerek Dörtlü Final’e yükselmiş ve sonrasında Mersinspor ile oynadığı maçtan 63-83'lük skorla galip çıkarak finale ulaşmıştı.

Bakan Bak ve Başkan Adalı Maçı Yerinde İzledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu büyük karşılaşmayı yerinden takip ederken, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da salondaki yerini alarak siyah-beyazlı takıma destek verdi.

Stadyum Taraftarlarla Dolduruldu

11 Nisan Spor Salonu, NG Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yaparken, taraftarlar maçı izlemek için salonu doldurdu. Şanlıurfa ve Türkiye’nin birçok ilinden gelen sarı-lacivertli ve siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına olan desteklerini coşkuyla gösterdiler.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boluspor-Amed Maçında Kıran Kırana Müsabaka: Koşukavak ve Çetin'in Açıklamaları
2
Eren Kalfa, Avrupa Şampiyonası'ndan Bronz Madalya ile Döndü
3
Trendyol Süper Lig: Samsunspor, Konyaspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı
4
Büyükler Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı
5
Nesibe Aydın, Tarsus Spor'u Deplasmanda Geçti
6
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor ve Kayserispor İlk Yarısı 0-0 Berabere
7
Beşiktaş'ın 2024-2025 Bütçesi Oy Birliğiyle Onaylandı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor