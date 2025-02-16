Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'nı Kazandı

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'a Fark Attı

Fenerbahçe Beko, 39. ING Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Maçın Başlangıcı ve İlk Periyot

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, Beşiktaş Fibabanka, Derek Needham'ın üç sayılık atışlarıyla rakibine üstünlük kurmaya çalıştı. Ancak Fenerbahçe Beko, Devon Hall'ın etkili oyunu ile yanıt verdi. Tarık Biberoviç'in hücumda devreye girmesiyle sarı-lacivertliler ilk çeyreği 27-19 önde tamamladı.

İkinci Periyot ve Farkın Açılması

İkinci periyotta da Fenerbahçe Beko'nun etkili oyunu devam etti. Sertaç Şanlı'ın 14. dakikada attığı üç sayı ile başlayan 6-0'lık seri, skoru 36-24'e getirdi. Bu dakikadan sonra Errick McCollum ile dış ve orta mesafeden sayılar üreten sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 58-40 önde bitirdi.

İkinci Yarının Başlangıcı

Üçüncü çeyreğe hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in 25. dakikada attığı üçlükle farkı 23 sayıya çıkardı: 71-49. Bu periyotta Nigel Hayes-Davis, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı dış atışlarından bulduğu sayılarla takımlarını son çeyreğe 82-60 önde taşıdı.

Final Çeyreği ve Sonuç

Son periyoda hızlı giren Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'ın 32. dakikada attığı üçlükle 6-0'lık bir seri daha yakalayarak skoru 88-62'ye getirdi. Oyundaki üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 104-81 galip tamamlayarak, Türkiye Kupası'nda bir kez daha zirveye tırmandı.

Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonunda karşılaştı. Karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe Beko takımı, düzenlenen törenle kupayı aldı. Kupa töreninde, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (ön sol) ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ön sol 4) da yer aldı.

Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonunda karşılaştı. Karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe Beko takımı, düzenlenen törenle kupayı aldı. Kupa töreninde, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (ön sol) ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ön sol 4) da yer aldı.