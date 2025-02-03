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Fenerbahçe Beko, Jilson Bango'yu Transfer Etti

Fenerbahçe Beko, Angolalı pivot Jilson Bango'yu kadrosuna kattı. Anlaşma 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:31
Fenerbahçe Beko, Jilson Bango'yu Transfer Etti

Fenerbahçe Beko'nun Yeni İsim Jilson Bango

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza'da forma giyen Jilson Bango'yu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Angolalı milli pivot ile 2026-2027 sezonu sonuna dek anlaşmaya varıldı.

Jilson Bango'nun Kariyeri

Basketbol kariyerine ülkesinin Marinha de Guerra ekibinde başlayan 26 yaşındaki oyuncu, 2019-2022 yılları arasında Angola'nın Premeiro de Agosto takımında forma giydi. 2022 yılında Almanya'nın Braunschweig takımına transfer olan Bango, bu sezon başında Casademont Zaragoza ile anlaşmaya vardı.

Başarıları

İspanya Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu seçilen Bango, bu dönemde oynadığı maçlarda 19,6 sayı, 7 ribaunt ve 23,4 verimlilik puanı ortalamalarına ulaşarak dikkat çekti.

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