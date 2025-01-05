Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı 101-90 Yenerek Liderliğini Sürdürdü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko Zirvede

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı 101-90 mağlup etti ve böylece puanını 25'e çıkararak ligdeki liderliğini sürdürdü.

Maçın Detayları

Fenerbahçe Beko'nun bu galibiyeti, takımın performansına olan güveni artırırken, Karşıyaka ise zorlu bir mücadele vermesine rağmen sahadan mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde liderliğini sağlamlaştırmış oldu.

Basketbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olan bu karşılaşma, her iki takımın da sezon boyunca göstereceği mücadele açısından önemli bir gösterge oldu.