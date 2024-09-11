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Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile Anlaşma Sağladı

Fenerbahçe Beko, Kanadalı basketbolcu Khem Birch ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:33
Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile Anlaşma Sağladı

Fenerbahçe Beko'dan Yeni Transfer: Khem Birch

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı pivot Khem Birch'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, 32 yaşındaki yıldız oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine Türkiye'de Başladı

Kariyerine Türkiye'de Uşak Sportif takımında başlayan 2.06 boyundaki Khem Birch, burada gösterdiği performansla dikkat çekti. Ardından Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan basketbolcu, bu kulüpten sonra NBA'de Orlando Magic, Toronto Raptors ve San Antonio Spurs formalarını giydi.

Son Durağı İspanya

En son İspanya ‘nın Girona takımında mücadele eden Khem Birch, ayrıca Kanada Milli Takımı'nda da önemli görevler üstlenmekte. Fenerbahçe Beko'nun bu transferle birlikte pota altındaki gücünü arttırmayı hedeflediği düşünülüyor.

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