Fenerbahçe Beko, Luka Samanic ile İlişkisini Sonlandırdı

Fenerbahçe Beko, Hırvat basketbolcu Luka Samanic ile yollarını ayırdı. Kulüp, oyuncunun haklarını 2024/25 sezonu boyunca saklı tutacak.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 21:09
Fenerbahçe Beko, Luka Samanic ile İlişkisini Sonlandırdı

Fenerbahçe Beko'dan Luka Samanic Açıklaması

Fenerbahçe Beko, Hırvat basketbolcu Luka Samanic ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kulüp, bu kararı kişisel nedenlerden dolayı bir süredir ülkesinde bulunan Samanic ile karşılıklı olarak aldıklarını belirtti.

Takımda Yokluğu Hissedilecek

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kişisel nedenlerden dolayı bir süredir ülkesinde bulunan oyuncumuz Luka Samanic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Sporcunun ilgili sürecinin takibi şube yetkililerimizce devam edecek ve oyuncunun hakları 2024/25 sezonu boyunca kulübümüzde saklı kalacaktır. Luka Samanic’e takımımıza kısa süre içerisinde yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyoruz."

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