DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.726.165,29 0,69%

Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u 87-77 Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u 87-77 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 00:33
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 00:33
Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u 87-77 Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko'dan Önemli Galibiyet

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. haftasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 87-77 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti. İlk dakikaları sıkıntılı geçiren sarı-lacivertliler, 5. dakikayı 13-5 geride kapatarak zor bir başlangıç yaptı.

İlk çeyreği 21-17 geride tamamlayan Fenerbahçe, ikinci çeyrekle birlikte toparlanmaya başladı ve 15. dakikada 32-30 üstünlük sağladı. Etkili oyununu sürdüren ekip, devrenin bitimine 2 dakika kala farkı 8 sayıya (33-41) çıkarmayı başardı. Devre arasına ise 43-40 önde girdi.

Üçüncü Çeyrek Performansı

Üçüncü çeyrekte rakibiyle karşılıklı basketler atan Fenerbahçe Beko, son anlarda çift haneli farkı yakalayarak çeyreği 69-59 önde kapattı. Müsabakanın sonunda, sarı-lacivert ekibin 87-77 galip gelerek sahadan ayrıldığını görebildik.

Öne Çıkan Oyuncular

Fenerbahçe Beko'da Guduric 21, Hayes-Davis 14, McCollum 12, Sertaç Şanlı ve Biberovic 11'er sayıyla galibiyete katkı sağladı. Ev sahibi Olympiakos'ta ise Fournier 21, Vezenkov 19 sayı üreterek çabaladı ancak bu performanslar yeterli olmadı.

Galibiyet Serisi ve Saygı Duruşu

Fenerbahçe Beko, üst üste kazandığı son 5 karşılaşmanın ardından toplamda 15. galibiyetine ulaşmış oldu. Takım, ayrıca bir maç eksiği ile birlikte Avrupa Ligi'nde güçlü bir performans sergilemeye devam ediyor. Olympiakos ise 7 kez mağlup olarak, 7 maçlık galibiyet serisini geride bıraktı.

Müsabaka öncesinde, Karkalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler anısına bir saygı duruşu gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'den Fenerbahçe Maçı Açıklaması
2
2025 Dakar Rallisi'nde İkinci Etap Sonuçları: Yazeed Al Rajhi ve Daniel Sanders Zirvede
3
Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçim Tarihi: Hüseyin Yücel Oyunu Kullandı
4
Konyaspor Kulübü'nde Olağanüstü Kongre Kararı Alındı
5
Gaziantep'te 6. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu Coşkuyla Başladı
6
Fenerbahçe-Union Saint Gilloise maçı öncesi flaş gelişme
7
Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u 87-77 Mağlup Etti

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!