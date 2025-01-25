Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u 87-77 Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko'dan Önemli Galibiyet

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. haftasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 87-77 mağlup ederek önemli bir zafer elde etti. İlk dakikaları sıkıntılı geçiren sarı-lacivertliler, 5. dakikayı 13-5 geride kapatarak zor bir başlangıç yaptı.

İlk çeyreği 21-17 geride tamamlayan Fenerbahçe, ikinci çeyrekle birlikte toparlanmaya başladı ve 15. dakikada 32-30 üstünlük sağladı. Etkili oyununu sürdüren ekip, devrenin bitimine 2 dakika kala farkı 8 sayıya (33-41) çıkarmayı başardı. Devre arasına ise 43-40 önde girdi.

Üçüncü Çeyrek Performansı

Üçüncü çeyrekte rakibiyle karşılıklı basketler atan Fenerbahçe Beko, son anlarda çift haneli farkı yakalayarak çeyreği 69-59 önde kapattı. Müsabakanın sonunda, sarı-lacivert ekibin 87-77 galip gelerek sahadan ayrıldığını görebildik.

Öne Çıkan Oyuncular

Fenerbahçe Beko'da Guduric 21, Hayes-Davis 14, McCollum 12, Sertaç Şanlı ve Biberovic 11'er sayıyla galibiyete katkı sağladı. Ev sahibi Olympiakos'ta ise Fournier 21, Vezenkov 19 sayı üreterek çabaladı ancak bu performanslar yeterli olmadı.

Galibiyet Serisi ve Saygı Duruşu

Fenerbahçe Beko, üst üste kazandığı son 5 karşılaşmanın ardından toplamda 15. galibiyetine ulaşmış oldu. Takım, ayrıca bir maç eksiği ile birlikte Avrupa Ligi'nde güçlü bir performans sergilemeye devam ediyor. Olympiakos ise 7 kez mağlup olarak, 7 maçlık galibiyet serisini geride bıraktı.

Müsabaka öncesinde, Karkalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler anısına bir saygı duruşu gerçekleştirildi.