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Fenerbahçe Beko-Partizan Maçında Galibiyet ve Analizler

Fenerbahçe Beko, Partizan'ı 89-72 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Başantrenörlerin değerlendirmeleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 23:32
Fenerbahçe Beko-Partizan Maçında Galibiyet ve Analizler

Fenerbahçe Beko, Partizan'ı Mağlup Etti

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında, Fenerbahçe Beko, Sırbistan ekibi Partizan'ı 89-72'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından başantrenörler, ekibin performansını değerlendirdi.

Sarunas Jasikevicius: "Sahada İyi Bir Takım Ruhu Vardı"

Fenerbahçe Beko'nun Litvan başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını ve taraftarlarını galibiyetten dolayı tebrik ettiklerini belirtti. Jasikevicius, "Sahada iyi bir takım ruhu vardı. İlk yarıda çok iyi savunma yaptık, ikinci yarıda ise hücumda daha etkiliydik. Çift maç haftasında iki galibiyet almak bizim için çok önemliydi. Oyuncular, birlik olmanın önemini anladılar ve bu durumdan mutluyum," dedi.

Zeljko Obradovic: "Fenerbahçe, Çok İyi Bir Oyun Çıkardı"

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin özellikle üç sayılık atışlarda etkili olduğunu vurguladı. "Fenerbahçe çok iyi bir oyun çıkardı. Onları durduramadık; 19 üçlüğü atmayı başardılar. Karşılaşmada istediklerimizi sahaya yansıtamadık. İki gün önce maç oynamıştık, bu bir bahane değil fakat takımımın enerjisi bu maçta yeterince yoktu," diyerek söylenmelerini sürdürdü.

Obradovic, Fenerbahçe'deki önceki görev sürecinde bir araya geldiği eski başkan Aziz Yıldırım ile ilgili ise, "Onunla vakit geçirmekten büyük mutluluk duydum. Aramızdaki özel bağ herkes tarafından biliniyor. Fenerbahçe taraftarına da beni güzel karşıladıkları için teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

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