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Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i 78-67 Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i 78-67 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:59
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i 78-67 Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Zorluklarla Geçti

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında, Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi Real Madrid'i 78-67 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından açıklamada bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, takımının ikinci yarıda gösterdiği performansla sahadan galip ayrıldığını belirtti.

İlk Yarının Zorlukları

Jasikevicius, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade ederek, "Oyuncularımı ve taraftarları kutluyorum. Açıkçası çok rahat bir maç oynamadık. Maçın başında çok fazla atış kaçırdık. İkinci yarıda çok daha iyiydik. Savunmamızı geliştirdik. İkinci yarıda sergilediğimiz performansla maçtan galibiyetle ayrıldık." dedi.

Errick McCollum'un Başarısı

Karşılaşmada 19 sayı kaydeden Errick McCollum'a değinen Jasikevicius, "McCollum, beklentilerin üstünde bir performans sergiliyor. Sadece saha içinin değil, soyunma odasının da önemli bir parçası." şeklinde konuştu.

Real Madrid'in Yorumları

Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo ise maç sonrasında Fenerbahçe'nin fiziksel üstünlüğüne dikkat çekerek, "İyi bir dönemden geçiyorlar. Müthiş oynuyorlar. Onlarla oynamak hiç kolay değildi. Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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